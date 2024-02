Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: les prévisions de ventes pour 2024 déçoivent information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - adidas a déclaré jeudi s'attendre à dégager un résultat opérationnel de l'ordre de 500 millions d'euros cette année, une prévision très inférieure au consensus des analystes, qui visait jusqu'ici un bénéfice d'exploitation de 1,3 milliards d'euros.



Cette annonce faisait baisser le titre de l'équipementier de plus de 6% à la Bourse de Francfort, où l'équipementier allemand signait la plus forte baisse de l'indice DAX.



Ses pertes depuis le 1er janvier dépassent désormais 10%.



Les équipes d'UBS recommandent toutefois aux investisseurs de faire preuve de discernement, rappelant que le directeur général du groupe, Bjorn Gulden, est connu pour présenter des objectifs très prudents.



Alors qu'il avait déclaré l'an dernier anticiper une perte opérationnelle de 750 millions d'euros pour 2023, adidas a finalement dégagé un résultat d'exploitation de 268 millions l'an dernier, font-ils valoir.



'Nous avons conscience, bien évidemment, que nos performances financières ne sont pas satisfaisantes', a déclaré Bjorn Gulden à l'occasion de la publication de ces résultats préliminaires.



'Mais nous sommes sur la bonne voie pour faire d'adidas une solide entreprise à nouveau', a-t-il assuré.



Selon Bjorn Gulden, l'objectif de l'exercice 2024 va consister à poser les jalons en vue d'un retour à une croissance à deux chiffres de l'activité et à une marge opérationnelle de 10%.



Exprimé à taux de changes constants, le chiffre d'affaires est resté stable l'an dernier.





