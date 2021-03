Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : les prévisions d'un analyste sur le titre Cercle Finance • 12/03/2021 à 12:55









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réduit ses prévisions de BPA de 8,1 % pour cette année et de 4,4 % pour l'année prochaine. ' Conformément à la stratégie axée sur la croissance, plutôt que sur les marges, nous avons augmenté nos estimations de croissance des ventes pour 2021-25 à 8% par an (6,5 % par an) et des marges d'EBIT de 13,5 % (contre 15 % en 2025). Cela donne une croissance moyenne du résultat net de 20,8% sur quatre ans (contre une prévision de 16-18%) ' indique Credit Suisse. L'analyste relève son objectif de cours à 12 mois à 305 E (contre 295 E) compte tenu des fortes perspectives de croissance à long terme. Les actions se négocient sur un PER 2022 de 30 fois, l'analyste reste donc sur une recommandation neutre.

Valeurs associées ADIDAS XETRA -0.37%