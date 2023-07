adidas: les prévisions d'un analyste sur le 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 16:38

(CercleFinance.com) - adidas va annoncer ses résultats du 2ème trimestre 2023 le 3 août 2023. Stifel s'attend à un rebond en Chine mais un marché nord-américain difficile. L'analyste reste à conserver sur la valeur avec un objectif de 145 E.



' En excluant Yeezy, nous estimons que les ventes d'Adidas en Amérique du Nord ont ralenti séquentiellement de moins 5% au 1T23 à une baisse de plus de 15% au 2T23. Nike a enregistré une croissance de 5 % au cours de son 4ème trimestre 23 à la fin mai ' indique l'analyste.



' Comme Nike et Puma, Adidas n'a pas encore bénéficié au 2T23 d'un changement de certains facteurs défavorables sur la marge brute (fret, matières premières, coûts de la chaîne d'approvisionnement) et des facteurs pénalisants sur la couverture et la renégociation du fret ' rajoute Stifel.



L'analyste estime que la dynamique des marges brutes devrait devenir plus favorable d'ici le 4ème trimestre 23 au plus tard.



' Parmi les concurrents allemands, nous voyons un plus grand potentiel de hausse pour Puma (à l'achat) suite à une décote beaucoup plus forte (que pour adidas) ' rajoute Stifel.