Adidas : les prévisions d'un analyste sur l'année 2020

(CercleFinance.com) - Le titre résiste avec un gain de 0,4% à la Bourse de Francfort après l'annonce de ses trimestriels. Suite à cette publication, Crédit Suisse abaisse son objectif de cours à 188 E (contre 199 E) et confirme sa recommandation à sous-performance. ' Les résultats du 1er trimestre ont une nouvelle fois démontré que le recul de ventes est plus important que prévu, et nous prévoyons désormais une perte de près de 300 ME pour le 2ème trimestre 2020 '. ' Nous prévoyons une baisse des ventes de 43% au deuxième trimestre, et prévoyons une perte d'EBIT de -9,5% contre +11,7% l'année précédente '. ' Nous réduisons encore les prévisions de BPA sur 2020 de 64% et de 10% sur 2021 (marge EBIT de 9,6%) compte tenu de la probabilité d'un excédent de stock au 1er semestre 2021 et de la probabilité de conditions d'achat défavorables avec des volumes inférieurs ' rajoute Crédit Suisse.

