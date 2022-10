Adidas:le titre chute,les brokers réduisent leurs prévisions information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 15:11

(CercleFinance.com) - Le titre a perdu près de 11% en une semaine et environ 20% en un mois. Le repli est de près de 60% depuis le 1er janvier 2022.



Wedbush souligne que moins d'une semaine après que la société ait considérablement réduit ses prévisions pour l'exercice 2022, la direction d'adidas a annoncé qu'elle mettait immédiatement fin à son partenariat avec Kanye West.



' En raison des déclarations publiques controversées de l'artiste ainsi que de plusieurs commentaires agressifs contre adidas sur les réseaux sociaux, la société mettra immédiatement fin à la production de la sous-marque 'Yeezy' ' indique l'analyste.



' Nous abaissons nos prévisions de revenu net pour l'exercice 22/23 d'environ 250 et 500 millions d'euros respectivement, ce qui ramène nos prévisions de BPA à 1,02 E/3,65 E ' rajoute l'analyste.



L'objectif de cours est abaissé de 130 E à 102 E. Wedbush confirme également son conseil neutre sur la valeur.



Stifel dégrade pour sa part sa recommandation sur adidas de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 160 à 115 euros, après un nouvel avertissement de résultats lancé en fin de semaine dernière par le fournisseur allemand d'articles de sport.



'Nous avons soutenu notre position difficile trop longtemps sur le dossier, et on pourrait aisément expliquer pourquoi nous dégradons le titre maintenant. Il y a simplement trop de problèmes à traiter tout de suite pour le groupe', explique le broker.



'Nous identifions peu de catalyseurs autres qu'un changement bien apprécié dans la direction ou l'arrivée à bord d'un investisseur activiste', affirme Stifel, qui préfère donc son pair 'Puma et son exécution plus forte'.



Credit Suisse maintient aussi sa note de ' sous-performance ' sur le titre Adidas, avec un objectif de cours réduit de 145 à 125 euros.



Ainsi, ' les perspectives pour 2023 sont de plus en plus mauvaises compte tenu de la probabilité d'un ralentissement de la demande, de la nécessité d'éliminer les stocks excédentaires et des effets de change défavorables ', souligne le broker.



Credit Suisse redoute ainsi qu'aucune preuve durable de reprise ne soit identifiable pour Adidas avant... 2025 !