adidas : le titre avance, un analyste relève son conseil

(CercleFinance.com) - L'action adidas enregistre l'une des plus fortes progressions du DAX mercredi à la Bourse de Francfort après un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de Deutsche Bank. L'intermédiaire estime que l'équipementier sportif allemand devrait bénéficier, à l'instar de Nike, de son exposition croissante au modèle de vente directe au consommateur (DTC) ainsi que de ses partenariats de plus en plus triés sur le volet. Pour Deutsche Bank, ces choix devraient permettre au groupe d'améliorer ses marges et venir s'ajouter aux nombreux éléments structurellement porteurs qui soutiennent le marché des vêtements sportifs et de loisirs. 'La performance boursière a été exceptionnelle depuis 2015, mais nous pensons que le marché va continuer à récompenser un groupe limité d'entreprises capables de générer des taux de croissance du BPA de plus de 15% par an', souligne l'intermédiaire, qui fait également référence à Puma. A 14h30, le titre adidas gagnait 1%. De son côté, Puma progressait également de plus de 1%.

