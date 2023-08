Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: le titre avance, rumeurs de partenariat en Inde information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 14:08









(CercleFinance.com) - Le titre adidas (+1,5%) signe l'une des plus forte hausses de l'indice DAX jeudi à la Bourse de Francfort alors que plusieurs sources évoquent la possibilité d'un partenariat stratégique en Inde.



Une source fait savoir que l'équipementier sportif allemand aurait engagé des discussions en vue de conclure un accord avec le détaillant de chaussures Bata India.



Ce dernier, qui dispose d'un réseau de plus de 2000 boutiques en Inde, a vendu l'an dernier quelque 48 millions de paires de chaussures, à la fois issues de sa propre marque et de celles d'autres groupes, pour un chiffre d'affaires qui a totalisé 400 millions d'euros.



'adidas est à la recherche de solutions susceptibles de lui permettre d'accélérer la croissance de son chiffre d'affaires sur les trois à cinq prochaines années et l'Inde représente une piste intéressante', reconnaissent les analystes de Deutsche Bank.



Le bureau d'études rappelle que Puma a réussi, jusqu'ici, à se tailler la part du lion sur le marché indien grâce à un accord de distribution réussi avec une collaboration réussie avec le joueur de cricket Virat Kohli.



Mais Deutsche Bank souligne qu'adidas a récemment frappé un grand coup en signant un contrat de sponsoring maillot de cinq ans avec l'équipe nationale de cricket.



D'après le cabinet de recherche, un éventuel partenariat stratégique permettrait à adidas de doper sa croissance sur ce marché important dans une optique de long terme, et qui représente aujourd'hui 2% des ventes mondiales de sportswear.





