adidas : lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - adidas a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, moins de quinze jours après avoir bouclé son précédent plan de rachat de titres. Dans un communiqué, l'équipementier sportif allemand dit avoir l'intention de faire l'acquisition, à partir de lundi prochain et jusqu'à la fin de l'année, pour 450 millions d'euros de ses propres titres. En tenant compte des 550 millions d'euros d'actions rachetées entre les 1er juillet et 30 septembre, ses rachats sur l'année en cours devraient donc représenter pas loin d'un milliard d'euros. En y ajoutant les 585 millions d'euros de dividendes versés en mai dernier, ce sont donc près de 1,6 milliard d'euros qui devraient être proposés aux actionnaires cette année. Pour mémoire, adidas prévoit de distribuer entre huit et neuf milliards d'euros à ses actionnaires dans le cadre de sa feuille de route 'Own the Game' fixée à horizon 2025. Le groupe entend par ailleurs leur reverser plus de la moitié du produit issu de la cession de Reebok, une fois que l'opération aura été finalisée. A la Bourse de Francfort, l'action adidas progressait de 1,2% jeudi après-midi suite à ces annonces.

Valeurs associées ADIDAS XETRA +1.58%