Cercle Finance • 20/12/2019 à 15:29









(CercleFinance.com) - adidas lance sa première collection avec Beyoncé alors que la marque de vêtements de sport allemande capitalise sur des partenariats avec des célébrités après le succès de sa ligne de mode 'Yeezy' avec Kanye West. La collection 'x Ivy Park' sera disponible en magasin et en ligne à partir du 18 janvier 2020, a indiqué la société dans un communiqué. Il comprendra des accessoires, des vêtements et des chaussures non sexistes, a précisé le groupe. Les articles seront disponibles dans les tailles XS à XL, à des prix allant de 25 dollars pour les accessoires à 250 dollars pour les vêtements d'extérieur, a déclaré adidas.

