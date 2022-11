Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

adidas: la nomination de Bjorn Gulden est officialisée information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 13:51

(CercleFinance.com) - adidas a officialisé mardi la nomination de Bjorn Gulden, l'actuel patron de Puma, au poste de directeur général après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations sur les marchés.



Gulden - dont le nom circulait dans la presse depuis la fin de la semaine dernière - prendra ses fonctions le 1er janvier 2023, précise l'équipementier sportif dans un communiqué.



Kasper Rorsted, son actuel directeur général, a convenu avec le conseil de surveillance d'avancer son départ au 11 novembre, alors qu'il devait quitter le groupe à la fin de l'année.



C'est Harm Ohlmeyer, le directeur financier, qui le remplacera à titre intérimaire en attendant l'arrivée de Gulden.



Bjorn Gulden, âgé de 57 ans, était depuis 2013 le directeur général de Puma, où il a réussi à redresser avec brio la trajectoire des ventes du fabricant d'articles de sport.



De nationalité norvégienne, Bjorn Gulden est un ancien joueur professionnel de football et de handball. Il a notamment évolué au sein du 1. FC Nürnberg en deuxième division de Bundesliga et joué pour les clubs de Bryne et Stromsgodset en première division norvégienne.



Il était déjà passé par adidas au cours des années 1990, occupant les responsabilités de vice-président en charge de l'habillement et des accessoires entre 1992 et 1999.