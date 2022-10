Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: la collaboration avec Kanye West prend fin information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 14:16









(CercleFinance.com) - adidas a annoncé mardi qu'il allait cesser avec effet immédiat sa collaboration avec Kanye West suite aux propos antisémites tenus par l'artiste américain.



Dans un communiqué publié à la mi-journée, l'équipementier sportif explique ne pas tolérer l'antisémitisme, ni aucune sorte de discours incitant à la haine.



'Les récentes déclarations et démarches de Ye sont inacceptables, haineuses et dangereuses et elles violent les valeurs de diversité, d'inclusion, de respect mutuel et d'équité de notre entreprise', souligne le groupe allemand.



adidas précise que le partenariat avec le rappeur va être immédiatement résilié, ce qui signifie que la production de la marque Yeezy va s'arrêter sur le champ, tout comme les paiements effectués à Ye et ses sociétés.



Le fabricant d'articles de sport note que cette décision est appelée à peser négativement à hauteur de 250 millions d'euros sur son résultat net de quatrième trimestre.





