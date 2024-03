Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: enregistre une perte nette de 75 ME en 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - adidas annonce que ses ventes ont atteint 4812 ME au 4e trimestre 2023, en recul de 7;6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice d'exploitation ressort à -377 ME, contre -724 ME un an auparavant. Au 4e trimestre, le groupe enregistre une perte nette part du groupe de -379 ME (contre -512 ME au 4e trimestre 2022), soit un BPA trimestriel de -2,36 euros.



Sur l'ensemble de l'exercice, adidas a enregistré des ventes nettes de 21,4 MdsE en repli de 4,8% par rapport à 2022.



Le résultat opérationnel ressort à 268 ME, soit un recul de 60% conforme aux attentes, pour une perte nette part du groupe de 75 ME (conforme aux prévisions), loin du gain de 612 ME de 2022.



Le BPA annuel ressort ainsi à -0,67 euro, contre +1,25 euro en 2022.



' Même si elle n'est pas assez bonne, l'année 2023 s'est mieux terminée que ce à quoi je m'attendais au début de l'année', analyse Bjørn Gulden, le DG d'Adidas.



Le dirigeant attend 'une certaine croissance au premier trimestre' avant une accélération plus forte en seconde partie d'exercice.



Adidas table sur un résultat opérationnel d'environ 500 millions d'euros en 2024.





Valeurs associées ADIDAS XETRA +0.05%