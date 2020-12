Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : engagements pour des matériaux durables Cercle Finance • 28/12/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Adidas indique qu'en 2021, pour la première fois, il utilisera plus de 60% de polyester recyclé dans ses produits, avec pour engagement de ne plus employer que du polyester recyclé à partir de 2024. Le fabricant allemand d'articles de sport vise aussi la production de 17 millions de paires de chaussures avec du plastique collecté sur les plages et dans les régions côtières l'année prochaine, après plus de 15 millions en 2020. Par ailleurs, Adidas ajoute renoncer complètement à l'utilisation de fourrures, mais aussi développer un cuir à base végétale, du coton recyclé et une chaussure de course 'particulièrement favorable au climat'.

Valeurs associées ADIDAS XETRA +1.33%