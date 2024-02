Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: en tête du DAX, RBC plus optimiste information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 11:19









(CercleFinance.com) - adidas signe lundi la plus forte hausse de l'indice DAX de la Bourse de Francfort après une note de RBC dans laquelle l'analyste salue la dynamique commerciale dont bénéfice actuellement le fabricant d'articles sportifs.



RBC, qui dit aussi accueillir favorablement les nouvelles prévisions établies par le groupe, a relevé son opinion sur le titre à 'surperformance' contre 'performance en ligne avec le secteur' jusqu'ici.



Son objectif de cours reste de 200 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire estime qu'adidas dispose aujourd'hui de l'une des gammes de produits les plus solides du marché avec la ligne vintage 'Terrace', un élément qu'il considère favorablement au vu de la volatilité actuelle de la demande.



L'intermédiaire ajoute qu'en se donnant pour 2024 un objectif de résultat opérationnel courant (Ebit) prudent de 500 millions d'euros, alors que le consensus visait 1,3 milliard d'euros, le groupe a permis un réajustement des anticipations du marché.



A 11h15, le titre monte de 2,9% signant la meilleure performance de l'indice des valeurs vedettes allemandes, qui était stable au même moment.





