Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : en baisse, un analyste se montre prudent Cercle Finance • 02/12/2019 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le titre Adidas s'affiche en nette baisse ce lundi à Francfort, reculant de -2,5%, alors que l'analyste Jefferies a annoncé initier une couverture avec une recommandation 'conserver'. Le broker, qui fixe son objectif de cours à 292 euros, estime que le succès de la marque restera 'fort' en 2020 aux États-Unis en 2020, mais se dit 'plus prudents quant aux perspectives à moyen terme en Chine'.

Valeurs associées ADIDAS XETRA -2.56%