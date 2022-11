Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: discussions confirmées avec Bjorn Gulden information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 16:36









(CercleFinance.com) - adidas a confirmé vendredi avoir entamé des discussions avec Bjorn Gulden, le patron de Puma, en vue de faire de celui-ci l'éventuel successeur de son actuel directeur général Kasper Rorsted.



Dans un communiqué laconique, l'équipementier sportif confirme ainsi des informations de la publication économique 'Manager Magazin', selon lesquelles Gulden, âgé de 57 ans, pourrait rejoindre adidas à la fin de l'année.



Des spéculations largement alimentées par l'annonce, chez Puma, du prochain remplacement de Bjorn Gulden par Arne Freundt au poste de directeur général.



A la Bourse de Francfort, l'action adidas bondissait de suite à ces informations, tandis que le titre Puma se repliait de .





Valeurs associées ADIDAS XETRA +19.85%