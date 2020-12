Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas : des options stratégiques étudiées pour Reebok Cercle Finance • 14/12/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - adidas a annoncé lundi étudier un certain nombre d''alternatives stratégiques' concernant sa marque américaine Reebok, à commencer par une cession éventuelle de la filiale. L'équipementier sportif allemand - qui explique que sa décision s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau plan stratégique à cinq ans - précise que le maintien de Reebok au sein du périmètre d'activité fait également partie des options envisagées. adidas prévoit de faire connaître sa décision le 10 mars prochain, au moment de la présentation officielle de sa nouvelle stratégie. Le groupe allemand, qui avait fait l'acquisition de Reebok en 2006, rappelle que le programme 'Muscle Up' mis en place en 2016 avait permis à la marque américaine de chaussures de renouer avec la rentabilité et avec une croissance des ventes à deux chiffres sur le marché nord-américain. L'action adidas gagnait 1,6% à la Bourse de Francfort lundi après ces déclarations.

