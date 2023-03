Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Adidas: des changement dans l'équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 10:26

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance d'Adidas a prolongé, ce jour, le mandat de Harm Ohlmeyer en tant que directeur financier de l'entreprise de trois années supplémentaires, jusqu'au début de l'année 2028. Harm Ohlmeyer est membre du conseil depuis mars 2017 et directeur financier depuis mai 2017.



' Harm apporte exactement les connaissances, l'expérience et l'attitude dont nous avons besoin pour redresser la barre. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui et de faire à nouveau d'Adidas la meilleure marque de sport au monde ', a déclaré Bjørn Gulden, directeur général d'Adidas.



Dans le même temps, le conseil de surveillance a nommé Arthur Hoeld membre du directoire, responsable des ventes mondiales, à compter du 1er avril 2023. Il succédera à Roland Auschel, qui a décidé de quitter l'entreprise après 33 ans passés.



Par ailleurs, Brian Grevy, membre du conseil exécutif d'Adidas, responsable de Global Brands, a informé le conseil de surveillance d'Adidas qu'il se retirerait du conseil exécutif et quitterait l'entreprise. Bjørn Gulden assumera la responsabilité de Global Brands.



À partir du 1er avril, le nouveau conseil exécutif de l'entreprise sera composé de Bjørn Gulden, Arthur Hoeld (Global Sales), Harm Ohlmeyer (directeur financier), Amanda Rajkumar (Global Human Resources, People and Culture) et Martin Shankland (Global Operations).