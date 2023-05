adidas: des bureaux d'analyses relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 14:53

(CercleFinance.com) - Adidas a annoncé vendredi dernier son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023. En euros, les revenus ont diminué de 1 % pour atteindre 5,274 milliards d'euros (contre 5,302 milliards d'euros au 1er trimestre 2022). Suite à cette annonce, plusieurs analyses ont fait un point sur la valeur.



Deutsche Bank réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours porté de 170 à 190 euros, après que la direction du groupe a de nouveau soutenu son ambition de marge d'EBIT de 10% (bien qu'avec un calendrier moins explicite).



Le broker souligne aussi que lors de sa conférence téléphonique, elle 'a réitéré la qualité des franchises adidas qui peuvent être revigorées, a montré des progrès dans la gestion des stocks et a adopté une vision plus positive de la Chine'.



Selon Deutsche Bank, le fournisseur allemand d'articles de sport jette les bases d'une croissance à moyen terme, et met en place quelques éléments de preuve sur l'attrait de la marque, qui fait grimper le cours de l'action.



Royal Bank of Canada a annoncé avoir relevé également son objectif de cours sur la valeur de 111 à 130 euros, tout en maintenant son opinion 'performance en ligne avec le secteur' sur le titre.



Le broker canadien estime que le dossier lui semble 'bien calibré' aux niveaux du cours actuels.



D'un côté, RBC dit avoir conscience des arguments en faveur du titre, que ce soit au niveau de l'amélioration de l'exécution, de la qualité de son équipe de management ou de la perspective d'une amélioration des produits et d'un réorganisation des activités de distribution en vue de reprendre des parts de marché.



Mais le courtier estime aussi que les effets du redressement en cours ne se matérialiseront pas avant la mi-2024 et que la remontée des marges se fera à un rythme plus lent que ce prévoit le marché à l'heure actuelle.



Il juge par ailleurs que le marché des équipements sportifs est désormais devenu 'plus concurrentiel' et privilégie dans cette optique les titres Nike et Puma, sur lesquels il affiche une opinion 'surperformance'.



Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur adidas, Stifel rehausse aussi son objectif de cours de 140 à 145 euros.



Le broker pointe 'une dynamique de chiffre d'affaires plus forte, des preuves potentielles que la marque n'est pas trop endommagée, et les fondations pour construire une désirabilité plus forte de la marque et une rentabilité à long terme'.



Stifel affiche néanmoins une préférence pour son pair Puma, recommandé à 'achat', notant que celui-ci a été touché bien plus durement et estimant qu'il atteindra le seuil de marge d'EBIT de 10% avec un an d'avance sur adidas (2025 contre 2026).



Enfin, Credit Suisse confirme son opinion Sous performance sur le titre mais relève son objectif de cours à 112 E (contre 106 E) sur la base de 25x le BPA 2025E.



' Nous ne doutons pas de la reprise substantielle de la notoriété de la marque, de la dynamique des ventes et des marges. La question que nous nous posons est celle de la rapidité de cette reprise dans un secteur fragmenté et plus concurrentiel, et ce qui est déjà actualisé dans le prix actuel de l'action ' indique le bureau d'analyses.



' Les ventes étant susceptibles de ralentir au cours des deux prochains trimestres, le principal catalyseur que nous attendons est la promesse d'un CMD et d'un plan quinquennal, même si le calendrier n'est pas très clair ' rajoute le bureau d'analyses.