adidas: des analystes se montrent optimiste sur le titre information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 14:19

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur adidas de 180 à 220 euros, se montrant optimiste sur la reprise de l'équipementier sportif et jugeant opportun d'investir dans la valeur.



La banque allemande, qui avait relevé sa recommandation à l'achat sur le titre en février dernier, souligne que le cours de Bourse s'est apprécié de quelque 30% depuis son relèvement.



Selon l'établissement germanique, la valeur dispose encore d'une marge de progression supplémentaire sachant que le groupe vient tout juste d'amorcer son redressement, avec une dynamique qui ne cesse de s'améliorer, notamment au niveau des marges bénéficiaires.



Son objectif de cours établi à 220 euros fait ainsi apparaître un potentiel haussier de 25%, mais Berenberg estime que celui-ci pourrait atteindre jusqu'à 70% dans le cadre d'un scénario idéal ('blue-sky scenario').



adidas va annoncer ses résultats du 2ème trimestre 2023 le 3 août 2023. Stifel s'attend à un rebond en Chine mais un marché nord-américain difficile. L'analyste reste à conserver sur la valeur avec un objectif de 145 E.



' Comme Nike et Puma, adidas n'a pas encore bénéficié au 2T23 d'un changement de certains facteurs défavorables sur la marge brute (fret, matières premières, coûts de la chaîne d'approvisionnement) et des facteurs pénalisants sur la couverture et la renégociation du fret ' rajoute Stifel.



L'analyste estime que la dynamique des marges brutes devrait devenir plus favorable d'ici le 4ème trimestre 2023 au plus tard.



' Parmi les concurrents allemands, nous voyons un plus grand potentiel de hausse pour Puma (à l'achat) suite à une décote beaucoup plus forte (que pour adidas) ' rajoute Stifel.



UBS réitère pour sa part son conseil à l'achat sur la valeur et confirme son objectif de cours de 216 E.



' ADS n'est pas encore sorti d'affaire, mais les prochains résultats devraient montrer que le pire est passé ' indique UBS.



'Les premiers signes d'inflexion des ventes et la disparition des éléments négatifs du secteur font d'adidas l'une des meilleures histoires de dynamique de BPA de notre couverture', explique le broker.