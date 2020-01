Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : début de la troisième tranche des rachats d'actions Cercle Finance • 07/01/2020 à 13:11









(CercleFinance.com) - Adidas annonce le démarrage de la troisième tranche de son programme de rachats d'actions pluriannuel annoncé en mars 2018. Le fournisseur allemand d'articles de sport a l'intention de racheter pour jusqu'à un milliard d'euros de ses propres actions en 2020. Au total, sous le programme actuel, il prévoit le rachat d'actions pour jusqu'à trois milliards d'euros entre mars 2018 et mai 2021. Les deux premières tranches lui ont permis de racheter 8,3 millions de titres, soit 4,1% de son capital, pour 1,8 milliard d'euros. Ces rachats complètent une politique de distribution de dividendes annuels aux actionnaires représentant entre 30% et 50% du résultat net des activités poursuivies. Le groupe a l'intention d'annuler la majorité des actions rachetées.

Valeurs associées ADIDAS XETRA +2.02%