adidas: dans le vert sur des propos de broker

(CercleFinance.com) - adidas s'adjuge plus de 3% à Francfort sur fond de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du fournisseur allemand d'articles de sport, avec un objectif de cours porté de 203 à 228 euros.



Dans le résumé de sa note, le broker met en avant 'une preuve supplémentaire de l'inflexion de la dynamique de la marque confirmée par les résultats pour l'exercice 2023, avec des perspectives positives pour le premier trimestre'.





Valeurs associées ADIDAS XETRA +3.02%