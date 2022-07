Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: dans le vert avec une note de broker information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 15:12









(CercleFinance.com) - L'action adidas prend 3% et surperforme la tendance à Francfort, sur fond d'une réaffirmation par Stifel de sa recommandation 'achat' malgré un objectif de cours ramené de 260 à 220 euros sur le titre du fournisseur allemand d'articles de sport.



'Dans un contexte d'environnement en détérioration et de toile de fond négative en Chine, nous continuons de nous attendre à ce qu'adidas déraille par rapport à sa trajectoire initialement annoncée pour 2022', juge le broker avant ses semestriels du 4 août.





Valeurs associées ADIDAS XETRA +2.35%