adidas: dans le rouge avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, adidas cède 1% sous le poids d'une dégradation par UBS de sa recommandation de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 348 à 173 euros sur l'action du fournisseur d'articles de sport.



'Suite à l'avertissement sur les bénéfices de cette semaine, nous avons réduit nos estimations, voyant un risque de baisse supplémentaire jusqu'en 2023 et, par conséquent, des objectifs à moyen terme', explique le broker dans sa note.





