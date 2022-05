Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: consensus battu, mais les prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 09:58









(CercleFinance.com) - adidas a dévoilé vendredi des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais ses prévisions ont déçu les analystes, ce qui faisait décrocher son action de plus de 5% dans les premiers échanges à Francfort.



L'équipementier sportif allemand a déclaré ce matin qu'il s'attendait désormais à une croissance de ses ventes, hors effets de change, dans la borne basse de son objectif de +11% à +13% fixé pour cette année.



Le groupe basé à Herzogenaurach justifie sa prudence par le 'sévère impact' sur son activité des mesures de confinement récemment prises en Chine afin d'endiguer la propagation du Covid.



Le bénéfice net des opérations poursuivies devrait lui aussi se situer dans le bas de sa fourchette annuelle, qui vise entre 1,8 à 1,9 milliard d'euros.



Sur le premier trimestre, le bénéfice net des opérations poursuivies s'est replié à 310 millions de dollars, contre 502 millions de dollars sur la même période de 2021.



Exprimées en euros, les ventes du premier trimestre se sont élevées à 5,3 milliards d'euros, ce qui dépasse de 2% la prévision moyenne des analystes.



Dans le sillage de cette publication, l'action adidas lâchait plus de 5% vendredi sur l'indice DAX, portant son repli depuis le début de l'année à quelque 29%.



Les analystes de RBC - qui affichent une opinion 'surperformance' sur la valeur - estiment toutefois que l'amélioration graduelle de la situation en Chine et l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar devraient améliorer le profil de croissance du groupe dans les mois qui viennent et soutenir le cours de Bourse.





