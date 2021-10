Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : cède plus de 1%, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Adidas a cédé un peu plus de 1% à Francfort, pénalisé par une analyse de Stifel qui réitère sa recommandation 'achat' sur Adidas mais avec un objectif de cours abaissé de 354 à 350 euros. Le broker s'attend à ce que le groupe atteigne la borne basse de la plupart de ses objectifs pour 2021 en dépit des pressions de coûts et d'un déclin des ventes en Asie, mais il se dit plus prudent concernant l'exercice 2022. 'Le principal moteur pour l'action serait une amélioration des conditions de marché en Chine', estime Stifel, qui juge les objectifs 2025 atteignables, car les inefficiences logistiques devraient selon lui se normaliser à un moment donné.

