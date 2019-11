Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : BPA trimestriel supérieur aux attentes Cercle Finance • 06/11/2019 à 09:43









(CercleFinance.com) - Adidas publie un bénéfice net des opérations poursuivies en repli de 2% à 644 millions d'euros pour le troisième trimestre 2019, soit un BPA stable à 3,26 euros par action, supérieur de sept cents au consensus de marché. Le fournisseur d'articles de sport a vu sa marge opérationnelle se tasser de 1,3 point à 14%, pour des revenus en croissance de 9% à 6,41 milliards d'euros en données publiées, et de 6% en excluant les effets de changes. Confirmant ses objectifs pour 2019, le directeur général Kasper Rorsted estime qu'elle 'constituera une année record, en dépit de certains défis, et une nouvelle étape importante vers la réalisation des objectifs 2020'.

Valeurs associées ADIDAS XETRA +3.19%