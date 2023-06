Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 13:40









(CercleFinance.com) - adidas s'adjuge près de 3% à Francfort avec le soutien de propos d'UBS, qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du fournisseur d'articles de sport, avec un objectif de cours porté de 148,4 à 216 euros.



'Les premiers signes d'inflexion des ventes et la disparition des vents contraires du secteur font d'adidas l'une des meilleures histoires de dynamique de BPA de notre couverture', explique le broker dans le résumé de sa note sur le groupe allemand.





