adidas: bien orienté après un relèvement de RBC

(CercleFinance.com) - adidas enregistre la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX de la Bourse de Francfort mardi matin suite au relèvement de la recommandation de RBC, la banque canadienne étant passée à 'surperformance' sur le titre après son récent accès de faiblesse.



Vers 10h30, l'action de l'équipementier sportif allemand grimpe de 3,8% alors que le DAX progresse d'environ 1,1%.



RBC a annoncé hier soir avoir relevé sa recommandation à 'surperformance' contre 'performance en ligne' jusqu'ici, avec un objectif de cours maintenu à 325 euros, offrant un potentiel haussier de l'ordre de 30%.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire note que le cours de Bourse d'adidas s'est replié de 14% au cours des 12 derniers mois, ce qui correspond à une sous-performance de 24% par rapport à l'indice MSCI Europe.



'Nous pensons que le timing et le niveau d'entrée sont appropriés pour devenir plus positifs au vu des catalyseurs qui se profilent pour 2022', explique RBC.



'adidas dispose du potentiel pour enclencher un cycle de produits favorable, ce qui devrait déboucher sur une accélération de la tendance au niveau du chiffre d'affaires en 2022, grâce à une base de comparaison bénéfique, à la reprise progressive du marché chinois, à une meilleure disponibilité de produits et à un effet prix', poursuit-il.



Aux niveaux actuels, le titre affiche une petite hausse (+0,8%) depuis le début de l'année.





