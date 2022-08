Adidas: bénéfice net en recul de 24.2% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 10:02

(CercleFinance.com) - Adidas publie un chiffre d'affaires de 5,6 MdsE au titre du 2e trimestre, en hausse de 4% à changes constants (+10.2 en données publiées), par rapport à la même période un an plus tôt, porté par la hausse de la demande en Occident.



Néanmoins, Adidas fait face à une baisse de la demande en Chine (-35% à changes constants) le trimestre ayant encore été marqué par les restrictions liées au Covid.



Par conséquent, L'EBIT s'établit à 392 ME, en recul de 27,9% (en données publiées), tandis que le bénéfice net ressort à 309 ME, en baisse de 24,2% (en données publiées).



Par conséquent, le BPA sur l'ensemble des opérations s'établit à 1,6 euro, contre 2,03 euros au 2e trimestre de l'exercice précédent.



Adidas met notamment en avant un mix de marché moins favorable en Chine pour réduire ses perspectives 2022. L'équipementier vise désormais une marge opérationnelle de 7% (contre 9,4% précédemment) et un bénéfice net opérationnel de 1,3 MdE, contre entre 1,8 et 1,9 MdE auparavant.