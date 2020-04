Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas avertit d'une baisse de 40% de ses ventes au T2 Reuters • 27/04/2020 à 10:50









BERLIN, 27 avril (Reuters) - Adidas a prévenu lundi qu'il serait davantage touché par les mesures de confinement liées au coronavirus au cours du deuxième trimestre, avec un repli attendu de 40% de ses ventes après une baisse de 19% au premier trimestre. L'équipementier sportif allemand a déclaré que plus de 70% de ses magasins étaient actuellement fermés dans le monde. La hausse de 35% des achats en ligne au premier trimestre n'a compensé que partiellement les ventes perdues puisque son chiffre d'affaires est tombé à 4,753 milliards d'euros au cours du trimestre, soit bien inférieur à la prévision moyenne des analystes de 4,85 milliards. Le résultat d'exploitation a chuté de 93%, pour atteindre 65 millions d'euros, un chiffre également largement en dessous de ce qu'avaient prévu les analystes qui tablaient sur un bénéfice opérationnel de 263 millions d'euros. Adidas a ajouté qu'en raison des incertitudes quant à la durée de fermeture de ses magasins, il n'était pas en mesure de fournir des perspectives pour l'année entière. Le groupe, qui a indiqué avoir une position de trésorerie de 1,975 milliard d'euros au 31 mars, a reçu l'approbation d'un prêt de 2,4 milliards d'euros garanti par le gouvernement le 14 avril pour l'aider à traverser la crise. A la Bourse de Francfort, l'action Adidas progressait dans la matinée de 2% à 209,5 euros. (Emma Thomasson, version française Laura Marchioro et Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ADIDAS XETRA +2.34%