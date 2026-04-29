Adidas annonce des ventes et des bénéfices solides sur un marché « très volatil »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 14 % à taux de change constants, à 6,6 milliards d'euros

* Baisse des ventes au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran

* La « discipline » est essentielle pour éviter les remises

* Les ventes d'équipements de football en hausse à l'approche de la Coupe du monde

* Le cours de l'action bondit de 7 %

(Ajout du cours de l'action au paragraphe 2, de la citation de l'analyste au paragraphe 4, et des informations sur les chaussures et les vêtements au paragraphe 9,) par Linda Pasquini et Helen Reid

Adidas ADSGn.DE a annoncé un bénéfice d'exploitation et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre, malgré ce que le directeur général Bjorn Gulden a qualifié d'environnement de vente au détail « très volatil et marqué par des remises importantes », en particulier dans le secteur des baskets.

Les solides performances d'Adidas ont fait bondir son action de 7 % à l'ouverture, la société ayant maintenu ses prévisions pour 2026, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre élevé et un bénéfice d'exploitation de 2,3 milliards d'euros.

Adidas a le vent en poupe après que ses chaussures de course ultra-légères « » ont aidé l'athlète kenyan Sabastian Sawe à devenir la première personne à courir un marathon en moins de deux heures lors d'une course officielle, le marathon de Londres dimanche.

Parmi les moteurs de croissance, Adidas a indiqué que les ventes dans le domaine de la course à pied avaient augmenté de plus de 10 %.

La demande accrue de maillots de football a également contribué à cette progression, à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui débutera en juin, même si M. Gulden a déclaré qu'Adidas avait été confronté à « de nombreux problèmes d'approvisionnement et de transport » pour acheminer les produits de la Coupe du monde vers ses marchés.

« Les informations communiquées aujourd'hui pourraient contribuer à orienter le débat des investisseurs de manière un peu plus constructive », ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

L'action Adidas a chuté au cours de l'année écoulée, la société ayant dû faire face aux droits de douane américains et à la prudence des consommateurs, et se maintient toujours près de son plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 14 % à taux de change constants pour atteindre 6,6 milliards d'euros (7,7 milliards de dollars) au cours du trimestre, même si plusieurs pays du Moyen-Orient ont signalé une baisse de leurs ventes en raison de la guerre en Iran.

Adidas a déclaré que la « discipline » consistant à ne pas vendre trop aux détaillants était cruciale pour éviter de devoir brader les baskets. Son concurrent américain Nike a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il menait une politique « agressive » en matière de promotions afin d’écouler ses stocks invendus.

Adidas réalise un peu moins des deux tiers de son chiffre d'affaires via des détaillants tiers, mais M. Gulden a souligné que les ventes via le site web d'Adidas avaient augmenté de 25 % et que celles de ses propres magasins avaient progressé de 19 %, contre une croissance de 8 % pour les ventes en gros.

Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre a augmenté de 16 % pour atteindre 705 millions d'euros, bien au-dessus des 647 millions d'euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par l'entreprise , et en hausse par rapport aux 610 millions d'euros enregistrés il y a un an.

Les ventes de chaussures Adidas n'ont progressé que de 4 % en données corrigées des effets de change, les ventes des modèles Samba et Gazelle ayant ralenti par rapport à l'année dernière, tandis que les ventes de vêtements ont bondi de 31 %, portées par des créations locales telles que les vestes de survêtement du Nouvel An chinois.

À l'instar de nombreux détaillants européens réalisant un chiffre d'affaires important aux États-Unis, Adidas a déclaré avoir subi l'impact négatif d'un euro plus fort, qui a pesé pour environ 350 millions d'euros sur son résultat global du trimestre.

(1 $ = 0,8546 euros)