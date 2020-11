Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas : abandonne ses prévisions de croissance pour le T4 Cercle Finance • 10/11/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - adidas a subi une nouvelle baisse de ses ventes au troisième trimestre et a abandonné ses prévisions de croissance pour le quatrième trimestre, en raison de l'aggravation de la pandémie. Suite à cette annonce, les actions cotées à la bourse de Francfort sont en baisse de plus de 3% en début de matinée. La société allemande de vêtements de sport, qui au début de son quatrième trimestre pensait être sur la voie de la croissance, s'attend maintenant à une 'évolution du chiffre d'affaires similaire' à celle du troisième trimestre. Son chiffre d'affaires a baissé de 7% à moins de six milliards d'euros au dernier trimestre, contre 6,4 milliards d'euros au troisième trimestre 2019. La société a également enregistré un bénéfice net des activités poursuivies de 578 millions d'euros, en baisse de 10 % par rapport aux 644 millions d'euros de l'année précédente, bien qu'il soit supérieur au consensus de 525 millions d'euros.

Valeurs associées ADIDAS XETRA -3.92%