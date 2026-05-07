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“Adidas a droit à un remboursement de 300 millions d'euros au titre des droits de douane américains”, déclare le directeur général
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Björn Gulden, directeur général d'Adidas ADSGn.DE , a déclaré que la société aurait droit à un remboursement de 300 millions d'euros au titre des droits de douane américains, après que la Cour suprême a invalidé les taxes d'urgence imposées par le gouvernement.

“Nous ne l'avons pas encore comptabilisé, mais il y a de très bonnes chances que cela se produise”, a-t-il déclaré en allemand lors d'une assemblée générale jeudi.

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