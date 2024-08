Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adeunis: Webdyn détient 71,5% du capital après l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - L'AMF indique qu'à la clôture de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), Webdyn détient, directement et par assimilation des 26.979 actions détenues en propre par Adeunis, 1.642.887 actions Adeunis, soit 71,50% du capital et des droits de vote de cette société.



Pendant la durée de l'offre, soit du 11 juillet au 2 août inclus, Webdyn a acquis au prix de 0,45 euro, 263.091 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation, et 39.026 actions par l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné.





Valeurs associées ADEUNIS 0,45 EUR Euronext Paris 0,00%