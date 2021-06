Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adeunis : une offre dédiée à la qualité d'air intérieur Cercle Finance • 24/06/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - Adeunis annonce avoir élaboré une nouvelle offre IoT, dont le lancement officiel est prévu à l'automne 2021, afin de répondre aux enjeux de la Qualité d'Air Intérieur (QAI). Cette solution permettra de suivre et analyser l'évolution de la qualité d'air dans un bâtiment, puis de mettre en place un plan d'action adapté aux mesures relevées, indique la société. Pour développer cette solution IoT, Adeunis s'est entourée d'experts du secteur prenant en compte les différentes composantes de la qualité d'air intérieur, de la ventilation et du confort des usagers du bâtiment, qu'il s'agisse de bâtiment tertiaire, d'école, ou encore de logement...

Valeurs associées ADEUNIS Euronext Paris +2.71%