Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adecco: une nomination proposée pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Adecco annonce que Martine Ferland, précédemment CEO et présidente de Mercer, une société mondiale de ressources humaines et de services financiers, sera proposée pour rejoindre son conseil d'administration lors de sa prochaine AGO annuelle.



'Compte tenu de sa vaste expérience dans notre secteur, elle renforcera davantage l'expertise stratégique et opérationnelle de notre conseil d'administration', commente le président du groupe suisse, Jean-Christophe Deslarzes.



Martine Ferland a quitté Mercer en mars 2024 et depuis le printemps dernier, elle est aussi membre du conseil d'administration de WSP Global, une société de services professionnels cotée à la Bourse de Toronto.





Valeurs associées ADECCO GROUP 29,06 CHF Swiss EBS Stocks -0,41%