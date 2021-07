Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : un deuxième trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - Outre l'acquisition du français Akka Technologies, Adecco a fait état mercredi de résultats meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre. Le géant suisse des services en ressources humaines indique que son bénéfice net sur les trois mois écoulés a atteint 145 millions d'euros, contre 21 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes ne visaient que 125 millions d'euros. Le spécialiste de l'intérim ajoute que son chiffre d'affaires sur la période a progressé de 29% en données organiques à 5,26 milliards d'euros, contre un consensus de 5,30 milliards. Sa marge brute a pour sa part augmenté de 130 points de base au deuxième trimestre, passant de 18,8% à 20,1%, alors que le consensus visait 19,6%. Autre signe encourageant, son chiffre d'affaires ne se situe désormais plus que 5% en-dessous de ses niveaux d'avant la crise, tandis que les résultats sont, eux, revenus à leurs niveaux de 2019. Le titre coté à la Bourse de Zurich décrochait malgré tout de 6% après toutes ces annonces.

Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks -7.09%