Adecco: retrait de 6% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Adecco Group publie un BPA ajusté en retrait de 6% à 0,85 euro au titre du troisième trimestre 2023, mais une marge d'EBITA hors éléments non récurrents accrue de 40 points de base à 4%, pour des revenus en repli de 1% à 5,96 milliards (+3% en organique).



'Dans un environnement macroéconomique difficile, Adecco a gagné des parts de marché dans toutes les régions, avec une expansion des marges grâce à la discipline des prix, aux gains de productivité et à un bon contrôle des coûts', souligne son CEO Denis Machuel.



En termes de perspectives, le groupe suisse de services en ressources humaines revendique une croissance à l'issue de la période 'conforme à ses niveaux du troisième trimestre', ainsi que des volumes 'résilients' en octobre.





