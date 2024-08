Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adecco: pénalisé par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 15:48









(CercleFinance.com) - Adecco recule de plus de 1% à Zurich, pénalisé par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente' et abaisse son objectif de cours de 30 à 25 francs suisses sur le titre du groupe de services en ressources humaines.



'Nous pensons que les marchés du recrutement de personnel vont encore s'affaiblir au second semestre 2024, ce qui rendra encore plus difficile l'équilibre entre la rentabilité à court terme et la protection des capacités', juge le broker.





Valeurs associées ADECCO GROUP 28,16 CHF Swiss EBS Stocks -1,19%