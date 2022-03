Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Adecco: organise aujourd'hui un Capital Markets Day information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 09:19

(CercleFinance.com) - Le Groupe fait le point sur les progrès réalisés dans Future@Work stratégie. Le Groupe Adecco organise aujourd'hui un Capital Markets Day.



La direction développera les progrès opérationnels et financiers par rapport à la stratégie ' Future@Work ' du Groupe, détaillera les développements de son offre d'écosystème et de sa transformation numérique, et partagera les mises à jour stratégiques pour chacune de ses Business Units mondiales - Adecco, LHH et Akkodis.



Alain Dehaze, PDG du Groupe Adecco, a commenté : ' Le Groupe a réalisé de grands progrès au cours de la première année de mise en oeuvre de notre stratégie Future@Work, faisant preuve de résilience face à la volatilité macroéconomique. Malgré les incertitudes géopolitiques actuelles, nous restons sur la bonne voie pour atteindre les perspectives du T1 que nous avons partagées le 24 février '.



' Au niveau du Groupe, nous partagerons des initiatives concrètes qui réduisent nos coûts de service et de transformation des modèles traditionnels grâce à la numérisation, et démontrerons comment nous exploitons la puissance de notre écosystème '.