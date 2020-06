Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : nouvelle directrice générale pour les Amériques Cercle Finance • 10/06/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - Adecco fait part de la nomination de Corinne Ripoche comme directrice générale de la région Amériques, couvrant les Etats-Unis, le Canada et l'Amérique Latine, à partir du 1er juillet, en remplacement de Federico Vione qui part suivre d'autres opportunités de carrière. Corinne Ripoche a rejoint le géant suisse des ressources humaines en 1993 comme gérante d'une succursale en France. Depuis 2017, elle était présidente de Pontoon, sa marque spécialisée dans l'externalisation du recrutement et la gestion des processus RH.

