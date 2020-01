Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : nouveau CFO en milieu d'année Cercle Finance • 17/01/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Adecco Group annonce la nomination de Coram Williams comme prochain directeur financier (CFO), succédant en milieu d'année à Hans Ploos van Amstel qui occupait ce poste au sein du groupe suisse de ressources humaines depuis septembre 2015. De nationalité britannique, Coram Williams était précédemment le CFO du groupe d'édition Pearson depuis 2015. Auparavant, il a exercé des fonctions similaires pour Penguin Random House, coentreprise de Pearson et Bertelsmann.

