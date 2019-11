Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : nomination d'un directeur de l'information Cercle Finance • 25/11/2019 à 09:32









(CercleFinance.com) - Adecco Group annonce avoir nommé Ralf Weissbeck comme directeur de l'information du groupe (CIO), à partir du 1er janvier 2020. Dans ses nouvelles fonctions, il sera sous l'autorité directe du directeur général (CEO) Alain Dehaze. Ralf Weissbeck avait rejoint le groupe suisse de ressources humaines en février 2019 comme directeur technologique (CTO), responsable notamment de son infrastructure informatique. Auparavant, il avait travaillé chez Deutsche Post DHL, Maersk et APM Terminals.

