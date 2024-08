Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adecco: marge d'EBITA ajustée stable au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Adecco publie au titre du deuxième trimestre 2024 un BPA ajusté en baisse de 5% à 0,64 euro (-1% à taux de change constant), avec cependant une marge d'EBITA hors exceptionnel stable à 3,1%, 'reflétant une gestion disciplinée des coûts'.



Le groupe suisse de services en ressources humaines a vu son chiffre d'affaires se tasser de 3% à 5,84 milliards d'euros, dont une baisse de 2% en organique et ajustée de jours ouvrables, mais avec un gain de parts de marché de 375 points de base.



Pour son troisième trimestre, Adecco s'attend à une évolution de ses revenus similaire à celle du trimestre écoulé, en organique et ajustée de jours ouvrables, et à une réduction séquentielle modeste de ses frais généraux et administratifs hors exceptionnels.





