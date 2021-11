Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : hausse de 67% du résultat net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - Adecco Group publie au titre du troisième trimestre 2021 un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 67% à 133 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITA hors éléments exceptionnels en amélioration de 30 points de base à 4,8%. Le groupe helvétique de services en ressources humaines a réalisé un chiffre d'affaires de 5,22 milliards d'euros, en croissance de 8% (+9% en organique), emmenée en particulier par les activités de recrutement professionnel. Adecco s'attend à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre augmente modestement sur une base séquentielle, sur fond d'une 'demande vigoureuse actuellement impactée par les problèmes créés par la pandémie globale'.

Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks 0.00%