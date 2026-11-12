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Adecco et Burberry s'envolent, Secunet chute lourdement
information fournie par AOF 12/11/2026 à 12:22

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(Zonebourse.com) - Adecco améliore sa rentabilité et réduit sa dette, tandis que Burberry signe un cinquième trimestre de croissance et entraîne le luxe européen. Siemens relève ses objectifs à moyen terme après des résultats records. À l'inverse, Secunet voit son bénéfice trimestriel s'effondrer, et Technoprobe déçoit sur ses perspectives.

Valeurs en hausse

Adecco ( 13,9%) : le groupe suisse de services en ressources humaines s'envole après un trimestre solide. Son bénéfice par action ajusté progresse de 17%, à 0,79 euro, pour un chiffre d'affaires en hausse organique de 3,7%. Le groupe poursuit son désendettement, avec un ratio dette nette sur EBITDA ramené à 2,5 fois, et vise 75 millions d'euros d'économies supplémentaires d'ici fin 2027.

Burberry ( 9,4%) : le groupe de luxe britannique signe un cinquième trimestre consécutif de croissance, avec des ventes comparables en hausse de 4%, au-dessus des attentes. Il relève sa prévision de ventes aux distributeurs partenaires, désormais attendues en progression de 10 à 12% sur l'exercice. La publication entraîne le secteur, LVMH ( 2,0%) et Kering ( 1,4%) dans son sillage.

Siemens ( 3,3%) : le conglomérat allemand relève ses objectifs à moyen terme après des résultats annuels records. Il vise désormais une croissance comparable de 7 à 11% de son chiffre d'affaires, contre 6 à 9% précédemment, porté par ses activités numériques en hausse de 16%. Le carnet de commandes atteint un record de 143 milliards d'euros et le dividende est relevé à 5,50 euros.

Rolls-Royce ( 2,8%) : le motoriste britannique annonce un programme de rachat d'actions supplémentaire de 1,5 milliard de livres et confirme ses objectifs annuels. Ses prises de commandes dans les systèmes énergétiques bondissent de 62% sur neuf mois, portées par la demande d'alimentation électrique des centres de données.

ACS ( 2,3%) : le groupe espagnol d'infrastructures publie un bénéfice net de 789 millions d'euros sur neuf mois, contre 655 millions un an plus tôt, et confirme le relèvement de ses objectifs annuels.

Merck KGaA ( 2,0%) : le laboratoire allemand relève ses objectifs annuels pour la troisième fois cette année, porté par ses solutions pour l'industrie pharmaceutique, les maladies rares et les semi-conducteurs. Son chiffre d'affaires trimestriel progresse de 5,1% en organique.

Valeurs en baisse

Secunet (-14,0%) : le spécialiste allemand de la cybersécurité s'effondre après des résultats trimestriels décevants. Malgré un chiffre d'affaires en hausse de près de 20%, son résultat d'exploitation chute de plus de 19% et ses prises de commandes reculent de près d'un tiers. Le groupe attribue ce repli à des investissements de croissance et confirme ses objectifs annuels.

Technoprobe (-3,8%) : le spécialiste italien des cartes à pointes pour semi-conducteurs recule malgré un trimestre record, avec un chiffre d'affaires en hausse de 130% et une marge d'EBITDA de 52,6%. Ses prévisions pour le quatrième trimestre déçoivent, avec un chiffre d'affaires attendu en recul séquentiel de 16% et une marge ramenée à 45,1%.

KBC (-3,7%) : le bancassureur belge recule malgré un bénéfice par action en hausse de près de 15% sur un an, à 2,80 euros. Le marché retient le léger repli séquentiel et la baisse marquée des revenus d'intérêts sur les obligations indexées sur l'inflation.

Anglo American (-1,3%) : le groupe minier britannique recule alors que Bruxelles s'apprêterait à bloquer la cession de ses activités brésiliennes dans le nickel à MMG, pour 500 millions de dollars, malgré les mesures correctives révisées proposées par l'acquéreur.

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