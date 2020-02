Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : en retrait après ses résultats annuels Cercle Finance • 26/02/2020 à 10:43









(CercleFinance.com) - Adecco recule de 1,1% à Zurich après la publication par le groupe de ressources humaines d'un résultat net part du groupe en progression de 59% à 727 millions d'euros au titre de 2019, avec une marge d'EBITA hors exceptionnel améliorée de 10 points de base à 4,6%. A plus de 23,4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires annuel s'est tassé de 2% en données publiées et de 3% en organique et ajusté de jours ouvrés, avec le ralentissement de la croissance organique et des marchés du recrutement en Europe et en Amérique du Nord. Fort d'un bilan jugé solide, Adecco annonce des rachats d'actions pour 600 millions d'euros et un dividende de 2,50 francs suisses par action, soit une redistribution totale aux actionnaires de près d'un milliard d'euros au titre de l'année écoulée.

Valeurs associées ADECCO GROUP SIX Swiss Exchange +2.08%