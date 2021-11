Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : en forte baisse après ses résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 12:13









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de 4% malgré l'annonce d'une forte hausse de ses résultats trimestriels et après la présentation de ses prévisions sur le 4ème trimestre 2021. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui s'élève à 5 220 millions d'euros, a augmenté de 9 % en termes de croissance organique. L'EBITA hors éléments exceptionnels a atteint 250 millions d'euros, soit une hausse de 15 % sur une base organique. La marge d'EBITA hors éléments exceptionnels a atteint 4,8 %, soit une hausse de 30 points de base. Le bénéfice net du groupe Adecco s'est élevé à 133 millions d'euros. Le bénéfice par action s'est élevé à 0,83 euro, soit une augmentation importante par rapport au bénéfice de 0,50 euro de l'année précédente. Adecco s'attend à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre augmente modestement sur une base séquentielle, sur fond d'une 'demande vigoureuse actuellement impactée par les problèmes créés par la pandémie globale'.

Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks -4.33%