Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : en berne avec des propos de broker Cercle Finance • 18/06/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - Adecco recule de 2% à Zurich, sur fond de propos défavorables de Jefferies qui réaffirme son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 52 francs suisses, dans une note consacrée au secteur des services en ressources humaines. Le broker affiche une préférence pour Hays et Page par rapport à Adecco et Randstad, soulignant notamment que 'les volumes du secteur temporaire américain ont été séquentiellement stables depuis décembre 2020 et la dynamique reste atone en France'.

Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks -2.85%